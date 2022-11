"La finta ammalata" di Goldoni al Teatro Gioiello

Al Teatro Gioiello di Torino un grande e divertentissimo classico della Commedia dell’arte: “La finta ammalata”. Il capolavoro di Carlo Goldoni - scritto a Venezia nel 1751 – è stato adattato, diretto ed interpretato da Giorgio Caprile, che ha voluto proporlo in un allestimento fedele all’epoca goldoniana, nei costumi come nel linguaggio.

In scena una serie di indimenticabili personaggi interpretati da Franco Oppini, Miriam Mesturino, Roberto D’Alessandro, Giorgio Caprile, Luca Negroni, Giorgia Guerra, Riccardo Feola, Ada Alberti.

Pantalone è uno dei più ricchi uomini della città, ma in casa sua regna la preoccupazione visto che da tempo Rosaura, la sua amatissima figlia, resta sempre a letto e mostra vari sintomi di malattia. La “finta ammalata” svela di essere innamorata, ma fa fatica ad ammettere che ama proprio il medico che viene a visitarla, il dottor degli Onesti. Dato che la malattia è l’unico modo per ricevere le visite del dottore, non ha alcuna intenzione di mostrare segni di guarigione.

"Di questo testo", scrive il regista, "mi ha particolarmente attratto l'occasione di reinterpretare, sempre nell’ottica di una fedeltà creativa, diversi elementi legati alla Commedia dell’arte".