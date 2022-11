'Furbetti dei rifiuti' di nuovo in azione a Nichelino, maxi abbandono in via Parri

Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti ingombranti sta diventando una pessima abitudine a Torino come in cintura. La vice sindaca di Nichelino Carmen Bonino aveva quantificato in 150 mila euro il costo per le casse comunali per gli interventi di smaltimento e ripristino del decoro pubblico, nel 2021.

Discarica a cielo aperto in via Parri

Siamo quasi alla fine del 2022 e i 'furbetti dei rifiuti' non ne vogliono sapere di smetterla. Un nuovo caso è stato registrato negli ultimi giorni nella zona delle case popolari di via Parri a Nichelino.

Il timore che possa scoppiare un incendio

Sono stati ammassati un frigorifero, una lavatrice, oggetti di ogni genere e adesso persino gli scarti di tagli delle siepi. E i residenti temono, ora che è arrivato il freddo, che qualcuno possa accendere persino un falò, creando ulteriori problemi.