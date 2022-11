Furgone sbatte contro lo spartitraffico: tangenziale bloccata all'altezza dell'interporto Sito

Traffico bloccato sulla tangenziale di Torino in direzione Nord e fortemente rallentato in direzione Sud, in particolare all'altezza dell'interporto Sito.

E' lì che questa mattina si è verificato un incidente autonomo, con un furgone che ha colpito lo spartitraffico e poi si è messo di traverso sulla corsia di sorpasso, creando lunghe code. Ulteriori rallentamenti si sono creati a causa dei curiosi che, in direzione opposto, hanno rallentato la loro marcia per guardare cosa fosse successo.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: i due occupanti del furgone hanno riportato qualche graffio che è stato curato sul posto dai sanitari del 118. Sul posto la polizia stradale.