Nichelino: con Smart TIW è Black Friday anche per la tua palestra!

La palestra si trova a Nichelino, in Via Torino 407, per allenarsi e per prendersi cura del proprio corpo, è accessibile nell’arco delle 24 ore e in tutta sicurezza.

La palestra è situata al 1° piano della palazzina uffici dove sono presenti anche altre attività del territorio, a due passi da MONDOJUVE, vicino Garino e Vinovo ed è facilmente raggiungibile anche dalla tangenziale di Torino. Smart TIW è dedicata agli amanti del fitness, con tariffe ottimali per chi ha necessità di organizzare al meglio la propria forma fisica durante una giornata frenetica. La palestra è aperta h24 ed è l'unica palestra con abbonamenti ricaricabili. Smart TIW per il Black Friday, e quindi solo VENERDÌ 25 NOVEMBRE dalle 7,00 alle 21,00, farà orario continuato per accontentare i più esigenti e in difficoltà economiche per garantire uno stato di salute migliore per tutti. Le iscrizioni sono limitate ma con riserva, la direzione deciderà di aumentare il limite in caso ci fosse un esubero di tesseramenti. Guarda il video: https://videopress.com/v/cnZJVHE7 Scopri il super prezzo al seguente indirizzo: https://tiw.fitness/black-friday-2022/ Per ulteriori informazioni: Whatsapp al 3714843802 Telefono 3714843802