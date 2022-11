La tangenziale nord di Torino è quasi paralizzata, dopo l'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 25 novembre, tra corso Regina Margherita e l'uscita Venaria, in direzione Milano.

Nessun ferito ma traffico in tilt

Il tamponamento ha coinvolto tre veicoli coinvolti. Per fortuna non si registrano feriti. E' il secondo incidente che avviene nei pressi di Venaria in meno di 24 ore, dopo quello avvenuto ieri sera che aveva bloccato il traffico in entrambe le direzioni.