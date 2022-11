Aurora si mobilita contro la violenza sulle donne con cuori e parole ai Giardini Alimonda

Nel corso della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza Contro le Donne, Aurora si è mobilitata con un'iniziativa in grado di coinvolgere diverse anime del quartiere grazie all'organizzazione dell'Associazione per la Riqualificazione del Quartiere Aurora ARQA in collaborazione con l'Associazione della Comunità Filippina ACFIL, l'Associazione Islamica delle Alpi e il Brico Center di via Cigna.

Bambini e ragazzi protagonisti

A partire dalle 16,30 di ieri, moltissimi bambini e ragazzi hanno partecipato a una performance collettiva, curata da Atelier Heritage, realizzando cuori rossi con frasi dedicata alla ricorrenza del 25 novembre; gli stessi sono stati poi distribuiti in uno dei luoghi simbolo del quartiere, i Giardini Alimonda. In conclusione, le associazioni promotrici dell'evento hanno animato la serata con letture, musica e narrazioni dedicate a donne straordinarie.