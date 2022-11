TFF40: Tony Servillo, Noemi e Paola Cortellesi tra gli ospiti della prima giornata

Partenza con il botto ieri per il 40esima Torino Film Festival al Teatro Regio. Dopo l'inaugurazione che ha visto la partecipazione di grandi nomi del mondo dello spettacolo come Malcolm McDowell, Pilar Fogliati, Samuel, Francesco De Gregori e Vincenzo Mollica [LEGGI QUI], la kermesse cinematografica torinese, prosegue fino al 3 dicembre.

Anche oggi sabato 26 novembre sono diverse le proiezioni in programma al Cinema Massimo, Greenwich e Romano da non perdere.

I film in concorso

La Hijas de todas las rabias

Laura Baumeister

In concorso per la sezione lungometraggi questo film di Laura Baumeister dal realismo magico si ambienta in Nicaragua. Racconta la storia e il viaggio di una bambina in un mondo ostile riscattato dalla fantasia.

Cinema Massimo, sala 1, ore 16.

Falcon Lake

Charlotte Le Bon

Dalla graphic novel di Bastien Vivès, la scoperta del desiderio di due adolescenti. Siamo d'estate, un ragazzino di 13 anni incontra una ragazzina di 16 e se ne innamora: lui è timido e insicuro, lei spavalda ma resiste almeno un po' alle tentazioni che le arrivano dai suoi coetanei. Insieme i due superano le loro paure, si divertono, si desiderano, giocano, perennemente sospesi in un rapporto ambiguo. E il pubblico viene trasportato in questa onda emotiva che va e viene, sembra sul punto di esplodere e poi svanisce. L'unico ostacolo a questa storia d'amore sembra essere il "fantasma" che vive nel lago, o soltanto nella testa del protagonista.

Cinema Massimo, sala 1, ore 17.



Vita terrena di Amleto Marco Belelli

Luca Ferri

Un docu film in concorso a firma di Luca Ferri che vi racconterà tutto quello che avreste dovuto sapere sul Divino Otelma, visto attraverso l'occhio strutturalista e surrealista del regista.

Cinema Romano, sala 1, ore 20.30



Octopus

Karim Kassem

Un documentario internazionale in concorso che sotto la regia di Karim Kassem racconta i giorni che seguirono l'espolsione al porto di Beirut. Una sinfonia di una città ferita.

Greenwich, sala 2, ore 18

Le masterclass a ingresso gratuito



Paola Cortellesi

Tra cinema, televisione e musica, una delle attrici più popolari e poliedriche del nostro cinema racconta il suo rapporto con il grande e piccolo schermo.

Greenwich, sala 1, ore 15



Noemi

X-Factor, Sanremo, successo. Ma nel cuore di una delle voci più sorprendenti del nostro panorama musicale c'è sempre il cinema: il cinema amato, studiato, il cinema che è sempre presente.

Cinema Massimo, sala 2, ore 17



Tony Servillo

Il teatro, il cinema, lOscar, il grande riconoscimento internazionale. Una carriera che ha già riservato molte sorprese e che altre ne riserverà in futuro, uno sguardo attento e colto sullo spettacolo.

Cinema Romano, sala 2, ore 18.30





I fuori concorso

La bella stagione

Marco Ponti

La storia della Sampdoria e del suo scudetto raccontata in questo docu-film diretto da Marco Ponti. Vialli, Mancini, Boskov, e il neo acquisto sovietico raccontati come una pagina epica del calcio italiano. Presente a Torino Gianluca Vialli.

Cinema Massimo, sala 1, ore 19.



Nocebo

Lorcan Finnegan

Allucinazioni, tremori e dolori scuotono l'attrice Eva Green in questo horror filippino irlandese tutto al femminile, firmato Lorcan Finnegan.

Greewich, sala 1, ore 19.30.



La scelta

Carlo Augusto Bachschmidt

Una pellicola già al centro delle polemiche che entra a pieno diritto nella sezione "Dei conflitti e delle idee" dei fuori concorso. Un documentario che entra dentro il movimento NO TAV e ne racconta storie, volti e luoghi di dieci anni di lotte poletiche.

Cinema Romano, sala 1, ore 17.30.