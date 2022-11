Inizia l'era del dopo Andrea Agnelli, sui social è già un plebiscito: i tifosi votano Alessandro Del Piero (e lui non dribbla)

La visita di Fabrizio Ravanelli al campo d'allenamento, il compleanno di Fabio Grosso, gli in bocca al lupo "mondiali" per Bremer e Alex Sandro. Sono questi gli ultimi messaggi "ufficiali" della Juventus sui canali ufficiali. Ma se i commenti fossero voti e i social democrazia, allora si tratterebbe di un plebiscito.

Tutti vogliono Alex

Tutti vogliono Alessandro Del Piero. Un "partito" che ha sempre avuto un enorme seguito, ma che adesso - crollato l'argine rappresentato da Andrea Agnelli - potrebbe assumere popolarità bulgara. L'ex numero 10 della Juventus, infatti, a parte l'ultimo scudetto della carriera (il primo con Antonio Conte in panchina), è stato il grande assente dell'ultima era bianconera. Ha vinto l'ultima Champions, è sceso in serie B, è tornato in A e ha contribuito a ricucire il tricolore sulle casacche di Madama. Ma poi basta: l'aureo esilio a Los Angeles, qualche (rara) ospitata allo Stadium e tanti commenti sulle pay tv.



Al di là dei saluti di facciata, Pinturicchio con la presidenza Agnelli e i suoi esponenti principali si è sempre "preso" poco. Ecco perché, ora che soffia il vento del cambiamento, i tifosi (che non hanno mai smesso di amarlo) sognano Alex seduto sulla poltrona più alta. Certo, non ci sono controprove sulle sue capacità dietro la scrivania, ma il brand di questi tempi è tutto. E Del Piero è la Juve.

"La cosa più bella che c'è"

C'è chi lo indica esplicitamente ("Adesso vogliamo Alex Del Piero Presidente", "Spero che ci sia Alex Del Piero in Dirigenza...lo merita più di chiunque altro"). C'è chi non lo nomina, ma torna a cantare il coro che la Scirea gli dedicava quando aveva gli scarpini ai piedi ("Io di te non mi stanco sarò sempre al tuo fianco sei la cosa più bella che c'è"). C'è anche chi la prende con ironia, proponendo Allegri presidente e De Sciglio vice. Ma pure chi rimpiange Dybala, qualcuno addirittura Bentancur.



E sui suoi profili personali è già scattato l'assedio: "mio capitano...ti aspettiamo nella dirigenza della juve".

Parola di Alex: "Ho ancora casa a Torino, chissà"

E Alex? Lo hanno raggiungo i microfoni di beIN Sports e lui non si è sottratto. "Ho ancora casa a Torino, non conosco i piani e non so cosa succederà. Ma per il momento nessuno mi ha chiamato".