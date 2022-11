Tutto pronto per il via di "Natale in luce ad Alpignano"

È sempre stata tradizione che Alpignano nel secondo fine settimana di dicembre ospiti una manifestazione legata al Natale che preveda la possibilità di fare acquisti natalizi, attività ludiche, la presenza di simboli del Natale quali l’albero, il presepe e Babbo Natale, animazioni a tema natalizio.



La manifestazione ha quindi un carattere profondamente culturale e ricorrente in quanto viene effettuata ormai da tempo almeno una volta all’anno.



La Pro Loco di Alpignano, in accordo con la premessa e in collaborazione con il Comune di Alpignano, ha ideato un ricco programma per il mercatino di Natale del prossimo 8 dicembre 2022.



La giornata dell’8 dicembre sarà realizzata in collaborazione con i 4 borghi di Alpignano. Il tutto verrà proposto sotto il titolo “Natale in Luce ad Alpignano”.



Verrà allestito in piazza Caduti, via Fontaine e nel tratto di Viale Vittoria fino a piazza Bellingeri un mercatino di Natale. Sono previsti 60 banchi di hobbisti, 30 banchetti delle associazioni, qualche delizia di dolci, miele, insaccati. Si tratta di oltre 90 gazebo che renderanno interessante la visita per tutti gli alpignanesi e non solo.



Ci sarà spazio così anche per le associazioni di volontariato che avranno l'opportunità di promuovere la propria attività e far conoscere il proprio impegno sociale che sia di beneficenza, turistico, culturale o sportivo.



Ogni associazione avrà una vetrina preziosa addobbata per il Natale che permetterà di raccontarsi, illustrare il proprio impegno e far emergere la propria rilevanza nel tessuto sociale. La giornata sarà anche occasione per tutti di scambiarsi reciprocamente gli auguri di buone feste.



Sul piazzale della cappella verrà allestita la casa di Babbo Natale con il contributo dei borghi di Alpignano, insieme ad un abete costruito interamente con bottiglie di plastica.



L’Idea dell’abete fatto con bottiglie di plastica per un’altezza di 4 metri vogliamo diventi un simbolo del percorso di rispetto e salvaguardia dell’ambiente. L’iniziativa prende il nome di “Per fare un albero ci vogliono … 3500 bottiglie”.



L’abete farà da sfondo alla proposta di una storia, la storia del primo albero di Natale che verrà raccontata a piccoli gruppi di bambini e adulti.



Terminato l’ascolto della storia tutti verranno invitati a partecipare ad una caccia al tesoro insieme ai 4 Babbi Natale dei borghi.



Sarà anche a disposizione dei bambini un laboratorio dove potranno realizzare oggetti natalizi con materiali di riciclo.



Momenti di musica, danza e canti natalizi saranno proposti durante la giornata. In particolare, ci saranno le esibizioni dello Studio Danza Visconi e del coro di Nuova Musica Più, la slitta di Babbo Natale del Borgo Talle e la musica itinerante della Compagnia del Coniglio con le cornamuse e le melodie di Natale.



Ulteriore iniziativa che partirà il primo dicembre e proseguirà fino al 24 dicembre è denominata “Dicembre, Alpignano regala dolcezze”, un calendario dell’Avvento nei negozi di Alpignano.



L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione Commercianti e Artigiani di Alpignano. In questi giorni i negozianti possono deliziare i bambini con una caramella o un dolcino.



Ad ogni esercente che ha aderito è stato assegnato e pubblicizzato un giorno del calendario. Il calendario con i giorni e l’elenco dei negozi per ciascun giorno è stato distribuito nelle scuole e alle famiglie di Alpignano.



Abbinata a questa iniziativa ci sarà anche quella dei presepi in vetrina, realizzata in collaborazione con gli “Amici dell’Ecomuseo”: alcuni dei presepi realizzati nell’ambito del concorso presepi saranno così esposti in alcuni esercizi commerciali che hanno uno spazio nella loro vetrina e diventare così un ulteriore stimolo a visitare i negozi di Alpignano nel periodo natalizio.



Il giorno 6 gennaio verrà proposto un pomeriggio dedicato alla festa della befana e alla premiazione del concorso presepi con inizio intorno alle ore 16.00 al Palasport di Alpignano, un evento della Pro Loco per creare un momento per i bambini e le famiglie in una zona diversa di Alpignano e per augurare ai cittadini Buona Befana con uno spettacolo circense di alto livello. Nell’area esterna del Palasport, verranno offerte a tutti fette di pandoro e panettone, vin brulè e cioccolata calda.



È pronta anche l'esposizione delle pale dell’avvento all’interno del cortile basso del Castello dei missionari della Consolata nel periodo dal 3 dicembre al 6 gennaio aprendo la mostra nelle giornate festive e prefestive in concomitanza con le celebrazioni eucaristiche.



Questa ricca programmazione chiama tutta la Pro Loco ad uno sforzo di partecipazione e di volontariato per far si che tutti gli eventi siano realizzati al meglio.