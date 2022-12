Evaso dai domiciliari, avrebbe dovuto essere in carcere: la polizia arresta un 51enne a Madonna di Campagna

Lo hanno visto passare di sabato pomeriggio e quel volto ha ricordato qualcosa. Lo hanno fermato e hanno scoperto che non si trattava di una semplice somiglianza. Gli agenti del commissariato di Polizia Madonna di Campagna hanno così inseguito e arrestato un uomo che avrebbe dovuto trovarsi ai domiciliari e che, invece, stava passeggiando nella zona tra corso Molise, via Sansovino, via Pianezza e viale dei Mughetti.



L'uomo, un 51enne, ha cercato di darsi alla fuga quando ha notato i poliziotti sulle sue tracce, ma senza riuscirci. Ulteriori controlli hanno poi permesso di scoprire che a suo carico c'era anche un provvedimento di revoca dei domiciliari, con nuova carcerazione per una pena da scontare di due anni, 4 mesi e 6 giorni.