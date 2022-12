Blitz di Extinction Rebellion, le fontane Po e Dora si colorano di nero: il motivo [FOTO]

L’azione mira a denunciare il silenzio dei media e l’inazione della Regione Piemonte verso lo stato d’inquinamento e siccità in cui si trovano i principali fiumi della città di Torino. “Con l’iniziativa di oggi – spiega Davide, attivista del movimento – vogliamo rendere visibile lo stato di degrado di questi due fiumi tingendo le loro acque del colore che rischia di rappresentare il loro destino: il nero”. La manifestazione è proseguita con alcuni discorsi e attività che coinvolgevano i passanti, per poi concludersi dopo circa un’ora. Da un anno, infatti, il territorio regionale sta vivendo un grave stato di siccità: dall’8 dicembre 2021 non piove e non nevica in maniera sufficiente, e la situazione di stress idrico è tale che, secondo ARPA Piemonte solo un novembre eccezionale, che però non si è verificato, e un dicembre altrettanto estremo, avrebbero potuto risanare la situazione di deficit pluviometrico accumulato nel corso del 2022. “Non possiamo considerare terminato lo stato di grave siccità con l’arrivo di queste leggere e isolate piogge. I fiumi di Torino, il Po e la Dora, sono spie dei cambiamenti climatici, e le loro condizioni continuano inesorabilmente a peggiorare. Come può questo avvenire sotto gli occhi indifferenti della politica regionale? Come possono i media non raccontare coerentemente e costantemente la crisi climatica ed ecologica?” dichiara Paolo.