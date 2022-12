A Torino nel 2022 le buche stradali causano un incidente e un pedone ferito al giorno

A Torino ogni giorno si registra un incidente tra auto, moto e/o furgoni a causa delle buche o dell'asfalto danneggiato. Al 22 novembre 2022 la Polizia Municipale è intervenuta 245 volte per sinistri o danni a veicoli a causa del manto stradale dissestato.

Una cifra che quasi raddoppia se si considerano anche i pedoni infortunati perché inciampati in una buca: al 15 novembre sono 231 le persone rimaste ferite a causa di avvallamenti o rialzi nell'asfalto. Anche in questo caso pari ad una vittima al giorno della mancanza di manutenzione stradale.

Nel 2021 due interventi al giorno

Numeri inferiori al 2021. Nei 12 mesi precedenti i Civich hanno svolto ben 480 accertamenti per scontri o danneggiamenti per la presenza di buche. Cifra che sale a 664 se si considerano le segnalazioni in cui sono coinvolte anche le persone. Tradotto l'anno passato i vigili sono intervenuti quasi due volte al giorno a causa di mezzi incidentati e pedoni feriti per colpa dell'asfalto ammalorato.

47 milioni con il Pnrr