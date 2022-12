Il regalo di Natale per Via Borgaro: dopo anni di "buio" arriva la luce dell'illuminazione pubblica

Si intravede la luce in fondo al tunnel di Via Borgaro: dopo anni di "buio", con lampioni assenti sui marciapiedi, la via che dal Parco Dora conduce fino a corso Grosseto avrà infatti l'illuminazione pubblica.

Un bel regalo di Natale per i residenti e commercianti, abituati a rimanere nella penombra, con la luce presente solo sopra la strada. La situazione era arrivata sulla scrivania di Carmela Ventra, coordinatrice al Lavoro e alle Attività Produttive della Circoscrizione 5 un anno fa. Da quel momento la macchina politica e burocratica si è attivata, con frequenti interlocuzioni con il responsabile di Iren. Poi la svolta: "Dopo numerosi solleciti abbiamo ritenuto opportuno procedere con un'interpellanza e questa è stata la miglior risposta che si potesse avere" ha spiegato Ventra.

Nonostante i ritardi a causa della difficile reperibilità di alcuni componenti, entro fine dicembre dovrebbe essere tutto ultimato, come confermato dalla stessa coordinatrice. "Un risultato portato avanti dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. Siamo soddisfatti del risultato a un anno dalla richiesta. Grazie Iren e a chi ha saputo aspettare" ha concluso Ventra.