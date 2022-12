Da piazza della Gran Madre a via Volturno: le strade collinari ancora da sistemare

Gli Amministratori della Circoscrizone riportano l’attenzione del Comune sulla manutenzione strade.

In particolare le strade collinari che necessitano di un intervento ormai urgente sono: piazza Gran Madre di Dio, area a parcheggio, tra via Villa della Regina, Lanfrachi e Cosmo; strada comunale San Vito Revigliasco da corso Lanza a viale Curreno (vicino al nosocomio San Vito); strada dei Ronchi; strade dei Ronchi a Cunioli Alti; strada Regina Margherita; strada Guido Volante; strada Santa Lucia; viale XXV aprile: strada val Pattonera; strada del Ponte Isabella a San Vito; strada San Vincenzo; strada Ponte Verde; via Volturno.

"La mancata manutenzione - spiegano nell’ordine del giorno - oltre a comportare numerosi disagi per i cittadini rappresenta anche un ingente costo per le casse comunali a seguito di richieste danni da parte di automobilisti e motociclisti".

Non è la prima volta che la 8 sollecita un intervento del Comune per queste zone. A gennaio 2022, era già stata presentata una mozione per chiedere un intervento urgente sul manto stradale soprattutto nella zona del parcheggio dietro la chiesa.

Nella seduta del Consiglio di Circoscrizione del 19 ottobre il parere sul “Progetto di fattibilità tecnica ed economica. Interventi straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della città. Bilancio 2022-2 lotti” non aveva ottenuto i voti necessari per l’approvazione perché nella proposta veniva raccolto solo “in minima parte il fabbisogno manutentivo dei sedili stradali e pedonali della città”.

Ora l’approvazione di questo ordine del giorno mira a chiedere una soluzione il più rapida possibile.