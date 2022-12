La denuncia dei sindacati: "Nuovo crollo alle Molinette". Città della Salute: "Solo una piccola perdita"

Nuovo crollo all'ospedale Molinette. Dopo quello del 3 ottobre, quando una porzione di controsoffitto era crollata in un corridoio, davanti ai laboratori di chirurgia, la scorsa notte alcuni pezzi di intonaco si sono staccati, sempre da un controsoffitto, ma nel laboratorio analisi 'Baldo Riberi', che era stato ristrutturato pochi anni fa.

La rabbia dei sindacati: "Situazione drammatica"

"La situazione dell'ospedale è drammatica - spiega Francesco Cartellà, Rsu Cgil - quando c'era stato il crollo ad agosto il presidente della Regione Alberto Cirio ci aveva detto di voler convocare i sindacati per illustrare il piano di intervento. Ma così non è stato. Solo oggi, dopo questo incidente, siamo stati invitati per il 12 dicembre". Il crollo sarebbe dovuto, e secondo il sindacato sarebbe stato inferiore a quanto accaduto in precedenza, ad infiltrazioni "causate probabilmente dal condizionatore d'aria".

Città della Salute: "Solo una piccola perdita"

"In relazione a quanto è stato definito 'nuovo crollo alle Molinette', la Città della Salute di Torino chiarisce che quanto è capitato questa notte non ha nulla a che vedere con l'evento accaduto nella notte dello scorso 3 ottobre. La scorsa notte al secondo piano del laboratorio Baldi e Riberi una piccola perdita di un diffusore del condizionamento dell'aria ha impregnato parte di un pannello in cartongesso, rendendolo quasi poltiglia e provocandone la caduta senza provocare danno alcuno. Al momento è già stato tutto aggiustato e risistemato", ha replicato con una nota Città della Salute di Torino.

"Peraltro, per quanto riguarda le opere di ristrutturazione concordate dal Gruppo di lavoro con la Regione Piemonte, il piano che verrà finanziato con 32 milioni di euro verrà presentato ai sindacati lunedì 12 dicembre".