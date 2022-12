Tav, la lente dell'antimafia vigilerà sulla tratta Torino-Bussoleno: riflettori anche su filiera e lavoratori

Transito vietato per le organizzazioni mafiose lungo la tratta della linea Torino-Bussoleno. È quanto l'obiettivo che punta a realizzare il protocollo di legalità sottoscritto in Prefettura dal padrone di casa, Raffaele Ruberto, e Ferrovie dello Stato, con l'ingegnere Luca Bassani. Con loro, anche l'Ispettorato territoriale del Lavoro e i sindacati di categoria, che contribuiranno a tracciare e vigilare per quanto di loro competenza sui flussi di manodopera.

Attenzione alla filiera e anche ai flussi di lavoratori

"Siamo impegnati per prevenire l'infiltrazione delle mafie perché le mafie vanno dove c'è il denaro - sottolinea il prefetto di Torino, Raffaele Ruberto -. Come nel Pnrr, anche qui dove si parla di un'opera progettata già in precedenza. Il protocollo è importante e fa riferimento a strumenti che in parte ci sono già, a disposizione. È importante la partecipazione di tutte le istituzioni, compresi i sindacati, perché la malavita può insinuarsi anche nella manodopera e loro vigileranno suo flussi dei lavoratori".

Valuteremo la vita dei cantieri giorno dopo giorno

Massima allerta, dunque, per cercare di prevenire ogni infiltrazione nell'ambito dei lavori della tratta italiana della Torino-Lione, con tanto di verifiche antimafia per tutta la filiera imprenditoriale correlata alle lavorazioni. "Si tratta di una verifica approfondita di chi si aggiudica un appalto, che riguardano non solo il profilo dell'azienda in sé, ma anche la catena di fornitura, i noleggio e anche le persone che lavorano", conclude Ruberto. "Valuteremo la vita dei cantieri giorno per giorno, anche negli aspetti meno centrali, ma che sono quelli dove si potrebbero insinuare attività mafiose".