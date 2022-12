Dal Covid alla Peste Nera, davanti alla pandemia UniTo e Accademia alzano Bandiera Gialla

Bandiera gialla non era solo un luogo in cui si balla. Nei secoli precedenti era un segnale di avvertimento e di paura: segnalava a chi arrivava da fuori la presenza di una pandemia in una città.

La mostra organizzata da UniTo e Accademia Albertina

Per questo si chiama così la mostra organizzata da UniTo e Accademia Albertina delle Belle arti per raccontare non solo il Covid, ma anche le grandi epidemie del passato, fino alla Peste Nera del Trecento. E dunque, non solo infettivologi, tamponi e mascherine, ma anche le vicende narrate da Boccaccio prima (nel suo Decameron) e da Manzoni poi, nei Promessi Sposi. Ma anche la "Spagnola" di inizio Novecento, il colera a Napoli negli anni Settanta o il dramma dell'Aids, in Africa e non solo.