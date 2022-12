Grugliasco attiva una nuova sede della guardia medica

Da sabato 10 dicembre sarà attivata una nuova sede di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) presso la “Casa della Salute” di Via Lanza 52 a Grugliasco.

Il servizio, al momento in una prima fase sperimentale prevista fino a marzo 2023, sarà attivo, dalle 8 alle 20, il sabato, la domenica e festivi, per garantire le cure primarie ai cittadini residenti sul territorio di Grugliasco che avessero necessità di un’assistenza non differibile, in continuità con i medici di famiglia.