Isiline a Osasco: da oggi si può navigare fino a 1 Gbps

Con l’obiettivo di soddisfare le richieste di un numero sempre più elevato di utenti, Isiline ha portato la fibra anche nel comune di Osasco, in provincia di Torino: grazie al supporto di Open Fiber, che ha svolto i lavori in strada, il provider saluzzese può così attivare il servizio in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) in 471 unità immobiliari collegando abitazioni private, attività commerciali e aziende.

La fibra ottica FTTH è il miglior servizio attualmente disponibile sul mercato per la navigazione su Internet: grazie alle proprie caratteristiche, infatti, la fibra permette di raggiungere velocità di download fino a 1000 Mbps e di upload fino a 300 Mbps. Queste velocità sono fondamentali per un utilizzo quotidiano di Internet e per le sue molteplici applicazioni, sia per i privati che per le aziende.

Il provider con sede a Saluzzo, quindi, si occupa del collegamento delle unità immobiliari all’infrastruttura in strada portando il cavo di fibra ottica fin dentro allo stabile, collegandolo al modem e rendendo così operativa la rete WiFi: il lavoro viene svolto da installatori specializzati, altamente formati nell’installazione di questo tipo di servizi.

Non manca poi l’assistenza clienti, svolta da tecnici specializzati e operativi dalla sede di Saluzzo: in Isiline, infatti, non esistono call center e per il cliente è sempre possibile parlare con tecnici di fiducia.

Per attivare la linea e iniziare a navigare ultraveloce, Isiline mette a disposizione diversi canali: il primo è il numero di telefono 0175-292929 a cui è possibile telefonare per sottoscrivere il contratto; in alternativa si può accedere ad uno dei negozi presenti a Carmagnola, Fossano, Cuneo e Saluzzo oppure completare l’acquisto in totale autonomia su https://shop.isiline.it/.