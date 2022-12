A Hiroshima si ride con la stand up comedy: sale sul palco la comicità di Francesco De Carlo

Ci sono eventi, nella vita, che ci spingono ad affrontare i nostri disagi interiori in modo improvviso, portandoci così a conoscere parti di noi stessi fino a quel momento ignote e poco esplorate.

Un processo di conoscenza che può avvenire anche mediante la risata e la sdrammatizzazione, come insegna Francesco De Carlo nel suo nuovo monologo comico, Limbo, in programma il 12 e il 13 dicembre all’Hiroshima Mon Amour, nella cornice della sesta edizione de La stand up comedy al di qua delle Alpi, la rassegna promossa dal collettivo Torino Comedy Lounge.

Lo stand up comedian romano, tra i protagonisti di spicco della televisione e della radio nazionali, sarà, infatti, il protagonista delle tre repliche (di cui due già sold out) ospitate negli spazi di via Carlo Bossoli 83, nel corso delle quali darà vita a uno spettacolo a metà strada tra stand up comedy e storytelling.

Con il suo caratteristico approccio spiazzante, spontaneo e surreale, De Carlo racconterà una vicenda che gli ha cambiato la vita e che lo ha costretto a fronteggiare narcisismo e insicurezze, forzandolo, dunque, a fare i conti con un passato difficile che rischia di mettere a repentaglio il suo futuro ricco di sogni e ambizioni. Un racconto che si dispiegherà in un viaggio sospeso tra nostalgia e speranza, voglia di restare ed esigenza di fuggire e partire, in cui fanno la propria comparsa anche le chimere del mondo dello spettacolo e il bullismo dei coatti di quartiere.

Un “limbo”, appunto, ossia una situazione di stallo che si può superare solo imparando a “stare” in essa, vivendo intensamente i momenti che la costellano – qualunque essi siano –, senza rinnegare nulla del proprio vissuto e, soprattutto, senza rinunciare mai ai propri sogni.

"Siamo molto orgogliosi di concludere l’anno con un fuoriclasse come Francesco De Carlo – commenta Antonio Piazza, fondatore del TCL e ideatore della rassegna –, uno dei comici più completi d’Italia, in grado di trattare, con una grandissima leggerezza, argomenti sociali importanti, senza, però, risultare mai banale o superficiale: una capacità che lo rende uno dei comedian più interessanti del panorama nazionale. Lo dimostra la grande affluenza di pubblico che ha registrato il suo spettacolo, portandoci ad aggiungere, alle repliche serali del 12 e 13 dicembre, anche quella delle ore 19 del 13 dicembre: un successo di cui siamo felici, e che non vediamo l’ora di condividere con le persone che riempiranno la platea dell’Hiroshima Mon Amour".

Francesco De Carlo, classe 1979, è stand up comedian, autore televisivo e speaker radiofonico. Nato e cresciuto a Roma, dopo la laurea in Scienze Politiche ha lavorato per quattro anni al Parlamento europeo in ambito comunicativo. In seguito, ha condotto il programma radiofonico Chiamata a Carico, in onda su Radio Globo, e ha partecipato a diversi programmi Rai, La7 e Sky, tra cui Aggratis e Sgommati, collaborando con Sabina Guzzanti, Neri Marcorè e il Trio Medusa. Ha, poi, presenziato a tutte le stagioni di Nemico Pubblico, trasmesso su Rai 3 (e di cui è stato anche autore) e ha fatto parte del cast di Comedy Central News e Stand Up Comedy, entrambi su Comedy Central. Ancora, tra il dicembre 2017 e il gennaio 2018, sempre su Rai 3, è andato in onda Tutta colpa della Brexit, diario comico in quattro puntate frutto della sua esperienza a Londra, da cui è stato tratto anche un libro edito da Bompiani, La mia Brexit. De Carlo si è, inoltre, esibito in diversi comedy club e festival internazionali, come il Fringe Festival di Edimburgo e il Just For Laughs di Montreal, portando le sue battute dalla Sud Corea al Sudafrica.