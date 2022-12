“In the making”, artigianato e design in mostra al Cortile del Maglio

In collaborazione con l’Associazione Commercianti Balon, la Circoscrizione 7 promuove la seconda edizione di un ciclo di eventi dedicati all’artigianato e al design.

Si intitola “In the making” il progetto promosso dal coordinatore alla Commissione Lavoro e Commercio, Jasch Ninni, e dalla coordinatrice alla Sottocommissione Artigianato Design, Maurizia Cabbia, che riserverà lo spazio del Cortile del Maglio nel quartiere di Borgo Dora, alle maestranze artigiane e ai piccoli imprenditori del Made in Italy.

In occasione del Natale il cortile sarà animato, sia dagli espositori che metteranno in mostra il proprio savoir-faire nel corso di eventi di “show making”, sia dai produttori delle eccellenze artigiane del territorio.

Un vero “Market di bellezze Made in Italy” che affiancherà il consueto percorso di shopping del Gran Balon, in programma domenica 18 dicembre, alla scoperta di prodotti di eccellente qualità concepiti e realizzati per durare nel tempo; dall’abbigliamento all’accessorio, dal complemento d’arredo alle ceramiche, dalla lavorazione del vetro al restauro, dal gioiello all’illustrazione.

Gli abili gesti artigianali, lo spirito creativo e i prodotti ricercati, saranno in esposizione e in vendita al pubblico per tutta la giornata, dalle 10 alle 18.

“Un format creativo che vuole sottolineare la presenza di un settore importante del territorio, da conoscere, riscoprire e supportare - spiegano i promotori Cabbia e Ninni - Dopo il successo della prima edizione che si è svolta lo scorso ottobre in corso Belgio, la seconda tappa al Cortile del Maglio prosegue come espressione di un percorso che intende ripetersi sul territorio della Circoscrizione 7, attivando un concetto fondamentale, ma spesso dimenticato: la necessità di animare i quartieri meno centrali, trasformando Torino in una città policentrica, anche grazie a progetti volti a supportare un settore creativo in fermento che abbraccia discipline legate all’artigianato, all’arte e al design”.

Sabato 17, invece, dalle 18.30, l’HUB della Creatività - Cortile del Maglio, ospiterà la restituzione dei nuovi progetti delle artiste e degli artisti vincitori del premio Torino Creativa per Paratissima Paola Boscaini e Cristina Materassi, unite nel progetto ‘Corrispondenze’, e Lorenzo Gnata.

I progetti curati da Stefania Dubla e Roberto Mastroianni saranno presentati al pubblico anche il 16 dicembre alle ore 18 negli spazi del Complesso della Cavallerizza Reale nell’ambito della mostra Paratissima Factory – The Exhibition III.

Le opere sono state selezionate tra le artiste e gli artisti che hanno partecipato a ‘Io sono creativ*’ la call di Torino Creativa dedicata agli emergenti torinesi con un’età compresa tra i 16-30 anni. A sostegno delle progettualità proposte è stato messo a disposizione l’HUB della Creatività, lo spazio del Cortile del Maglio, scenario in cui si sono svolte le residenze artistiche: un luogo di transito, fatto di storie di migrazioni, sfratti e mercati. Qui gli artisti hanno indagato l’area ‘nei suoi confini o, meglio, nella loro assenza’ e attraverso chi la abita.

Il progetto ‘Torino Creativa per Paratissima’, giunto alla sua seconda edizione, è il frutto della collaborazione fra la Città e Paratissima, sancito dal protocollo d’intesa siglato nel settembre del 2021 fra i due enti con la mission di sostenere i giovani artisti. Una collaborazione che ha obiettivi comuni ed è strategica per il raggiungimento dei fini perseguiti da Torino Creativa nel promuovere nuove e importanti opportunità per i creativi torinesi, moltiplicare le occasioni espositive e di visibilità, mettendo in luce i talenti non ancora del tutto riconosciuti nei canali istituzionali dell’arte contemporanea anche attraverso l’istituzione di riconoscimenti.

“La collaborazione con Paratissima è un ulteriore tassello strategico che vuole dare valore a giovani creative e creativi torinesi, mettendoli concretamente al centro della vita culturale e creativa della Città. I progetti scaturiti dalle attività di Torino Creativa, durante quest’anno, avranno quindi la possibilità di avere maggiore visibilità, rendendo la nostra città un avamposto per artiste ed artisti che scelgono qui di intraprendere il proprio percorso di vita e di carriera” ha sottolineato Carlotta Salerno, Assessora alle Politiche educative e giovanili, Periferie e progetti di

rigenerazione della Città di Torino.