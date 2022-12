Delitto volontario della Croce Verde, la difesa di Luigi Oste: "Contro di lui solo pregiudizi"

Contro Luigi Oste "non ci sono prove dirette" ma solo "pregiudizi". Lo ha detto l'avvocato Salvo Lo Greco, difensore del 62enne processato in Corte d'assise con l'accusa di avere ucciso la notte di Halloween del 2021, a Torino, l'operatore della Croce Verde Massimo Melis.

Per Oste, che si professa innocente, la procura ha chiesto l'ergastolo. Secondo gli inquirenti, Oste stava perseguitando una donna di cui era invaghito e sparò a Melis, che era un amico di lei, convinto che fosse un rivale.

"Melis - ha osservato Lo Greco in apertura dell'arringa difensiva - era un galantuomo cui tutti volevano bene. Non aveva nemici. Nessuno che lo odiasse. Ma questo non vuol dire che sia stato Oste, anche tutti i pregiudizi portano a lui". Il legale ha insistito sulla mancanza di prove dirette: "Non c'e' l'arma del delitto. Non ci sono testimoni. Non esiste un filmato o anche solo un fotogramma che documenti l'evento. Le emergenze processuali non possono essere adattate al pregiudizio".