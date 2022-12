Moncalieri città dell'abitare collaborativo, il 16 dicembre il laboratorio 'Nuove forme della partecipazione civica'

Proseguono le attività del progetto Moncalieri città dell'abitare collaborativo, promosso dalla Fondazione Dravelli con la Città di Moncalieri. Dopo il convegno Dialoghi sull'Abitare collaborativo, l'inaugurazione della sede del Gruppo Moncalieri dell'associazione BuonAbitare e il Laboratorio sul Vicinato Solidale, è in programma venerdì 16 dicembre il secondo Laboratorio 'Nuove forme della partecipazione civica. Beni comuni e amministrazione condivisa'.

Le nuove forme di partecipazione civica

L'obiettivo è fare conoscere le nuove forme di partecipazione civica orientate ai beni comuni e all'amministrazione condivisa per comprendere come possano contribuire a generare collaborazione tra gli abitanti delle borgate di Moncalieri. Il Laboratorio - realizzato dalla Fondazione Dravelli con l'Associazione Labsus, il Gruppo Ri-Mediare, l'Associazione BuonAbitare e l'Associazione Tékhné - vuole essere un'occasione per co-progettare un nuovo ruolo per le Borgate di Moncalieri: per ripensarle come un luogo dove promuovere innovazione sociale, ri-costruire comunità anche attraverso la sperimentazione di patti di collaborazione.

Montagna: "Strumenti e strategie innovative"

"Alimentare e sostenere la partecipazione civica è uno degli obiettivi centrali di questa Amministrazione Comunale. I Comitati delle Borgate, spazi dove operano con impegno cittadini e cittadine, presentano delle criticità e al momento non sono stati rinnovati. In questa situazione, l'iniziativa sulle nuove forme della partecipazione civica orientata ai beni comuni e all'amministrazione condivisa è una importante occasione: per riflettere su modelli, strumenti, strategie innovative; per avviare la sperimentare nuove pratiche di cittadinanza attiva e per costruire alleanze inedite nel territorio", ha spiegato Paolo Montagna, sindaco di Moncalieri.