Un po' di compere per donare un Natale migliore a chi è in difficoltà: ecco "Spesa vicina" della Cdp

Anche fare la spesa può diventare un gesto d'amore e di solidarietà. Lo dimostra " Spesa vicina ", l'iniziativa organizzata da Cdp, la Consulta persone in difficoltà , che si propone di portare aiuto e beni di prima necessità a quelle famiglie che altrimenti potrebbero non avere nulla sulla loro tavola.

L'appuntamento è dunque fissato per il 17 dicembre: dalle 10 alle 13 in corso Unione Sovietica 220d sarà possibile portare direttamente la spesa nella sede della Consulta, ricevendo "in premio" la mascotte "Cipidillo".