Emanuele Aloia canta “Meteo” sotto i fiocchi di neve

Incurante della neve che è caduta copiosa per tutto il pomeriggio in città, il cantante torinese Emanuele Aloia ha contato il suo ultimo singolo “Meteo” con la sua chitarra in piazza San Carlo sotto lo sguardo stupito di molti passanti infreddoliti.

Classe 1998, Aloia è diventato famoso nel 2020 con il suo brano “Il bacio di Klimt” contenuto nell’album Sindrome di Stendhal insieme al suo altro successo “Girasoli”.

Una canzone che aveva popolato su Spotify ed era diventato un vero e proprio tormentone su TikTok.

Oggi, il cantautore torinese prosegue nella sua carriera e quale metodo migliore per lasciare il segno che cantare sotto la neve?