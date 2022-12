48enne arrestato per spaccio di droga in Barriera di Milano

La Polizia di Stato arrestato un cittadino senegalese di 48 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il personale del Commissariato di Barriera Milano, impegnato in un servizio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ha sottoposto a controllo, in via Cimarosa, un uomo che si rifiutava fornire informazioni dettagliate sulla propria posizione sul territorio nazionale simulando di essere un turista di passaggio a Torino.

A seguito di più approfonditi accertamenti è emerso che l’uomo era con ogni probabilità domiciliato in via Cherubini. Gli agenti, insospettiti dal comportamento tenuto dal senegalese nel corso del controllo, hanno di recarsi presso lo stabile individuato e, tramite le chiavi di cui l’uomo era in possesso, riuscivano a fare accesso in un appartamento.

All’interno dell’abitazione, gli operatori hanno trovato un sacchetto di nylon termosaldato con una decina di grammi di cocaina all’interno, un bilancino di precisione e sostanze da taglio. Nascosta nel ripostiglio, la somma di 8000 euro e in una valigia nella camera da letto 15600 euro, verosimilmente provento dell’illecita attività di spaccio.

Alla luce dei fatti, l’uomo è stato tratto in arresto.