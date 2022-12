Un pranzo di quartiere per aiutare chi è in difficoltà: domenica “Sostieni Aurora”

Cosa c'è di meglio del cibo per condividere momenti di allegria e solidarietà? Ed è proprio per questa ragione che domenica, alla casa del quartiere Cecchi Point di via Cecchi 17 a Torino, 6 associazioni attive sul territorio di Aurora hanno organizzato un pranzo per aiutare persone e famiglie in difficoltà.

Cucina tipica e musica tradizionale

Ma c'è di più, perché l'occasione sarà resa ancora più speciale dalle sue caratteristiche: le associazioni partecipanti, AIA, ACFIL, ZHISONG, Panafricando, AFAQ e Giguiya, prepareranno infatti piatti tipici delle cucine araba, cinese, filippina e maliana, accompagnati dalle note della musica tradizionale di diversi paesi africani. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la Fondazione di Comunità Porta Palazzo.

Il fondo “Sostieni Aurora”

Le donazioni ricevute dai partecipanti per il pranzo di domenica contribuiranno al fondo mutualistico “Sostieni Aurora”, creato durante la prima fase della pandemia dal Coordinamento Aurora per il sostegno alle persone in difficoltà attraverso prodotti alimentari, per l'infanzia e per l'igiene personale (per info https://www.fondazioneportapalazzo.org); con la fine del lockdown, la raccolta si è poi concentrata sul sostegno alla partecipazione scolastica, sportiva e ricreativa di bambini e ragazzi. L'obiettivo dichiarato è quello di arrivare a quota 20mila euro entro la fine dell'anno.