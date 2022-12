Ampliato l'orario di apertura al pubblico del Movicentro di Ivrea

Alla luce delle esigenze più volte espresse dai cittadini eporediesi nei confronti di GTT, l’Amministrazione comunale ha ottenuto l’ampliamento dell’orario di apertura dell’ufficio di Ivrea presso il Movicentro.

Dal 19 al 29 dicembre l’ufficio resterà, infatti, aperto due ore in più rispetto ad oggi: la clientela potrà accedervi dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 15.

Da gennaio, in via sperimentale per due mesi, i clienti GTT potranno accedere allo sportello su appuntamento usando l’App di prenotazione u-first.

Ulteriori canali di contatto con GTT sono i seguenti:

https://www.gtt.to.it/cms/dialoga/reclami Modulo presente nel sito internet GTT nella sezione “Dialoga con noi”

011-800019152 Contact Center da cellulare attraverso il numero 011-0672000 e da telefono fisso. Il servizio è attivo 24 ore su 24 (con operatori dal lunedì al dalle 6.30 alle 19.30 e con risposta automatica nelle restanti fasce orarie e la ).

L'Assessore Balzola commenta: "Lo sportello utenti GTT di Ivrea rimane il solo presidio dell'azienda nella nostra area e gli orari di apertura troppo esigui per la quantità di utenza che ci si riversa. Per questo motivo ci siamo immediatamente attivati a sensibilizzare l'azienda ad uno sforzo maggiore al fine di soddisfare la richiesta, soprattutto nei periodi di rinnovo degli abbonamenti e di possibilità di fruizione dei bonus trasporti. Siamo estremamente soddisfatti che GTT sia venuta incontro alle richieste della Città di Ivrea e si sia attivata in tal senso".