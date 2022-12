Lunedì 19 e mercoledì 21 dicembre, presso il padiglione La Nave, in via Lanza 31 a Grugliasco, dalle 20, si svolgerà “ARTE in un TÈ”, un omaggio dagli Artisti dell'Associazione Sezione Aurea A.P.S.

L'arte è bellezza e condivisione. E se tutto questo fosse racchiuso in una tazza di tè? Info 333 4625291 - info@associazionesezioneaurea.it