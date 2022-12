Ivrea, fino al 31 gennaio si può presentare domanda per il bonus teleriscaldamento: ecco chi può beneficiarne

Si rende noto che da lunedì 19 dicembre 2022 a martedì 31 gennaio 2023 tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dal bando e residenti nel Comune di Ivrea potranno presentare domanda per avere un contributo a sostegno delle spese di riscaldamento annualità 2021/2022.

La domanda dovrà, pena esclusione, essere:

1. inoltrata tramite PEC entro le ore 12.30 del 31/01/2023 all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ivrea.to.it.

ATTENZIONE: non è possibile inoltrare email da indirizzi non certificati (PEC).

2. consegnata a mano entro le ore 12.30 del 31/01/2023, previa prenotazione al numero 0125-410307, 0125-410313 e 0125410328, presso lo Sportello Politiche Sociali atrio del Palazzo Comunale, Piazza Vittorio Emanuele, 1

3. inoltrata a mezzo lettera raccomandata entro le ore 12.30 del 31/01/2023 al seguente indirizzo: Comune di Ivrea, Servizio Istruzione e Politiche Sociali - Piazza Vittorio Emanuele, 1 – 10015 Ivrea. Al fine della determinazione dell'ammissibilità al bando farà fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale di spedizione. Le domande dovranno comunque pervenire all’ufficio entro il 06/02/2023. L’ufficio non sarà responsabile per la mancata consegna della domanda.

Il modulo della domanda è:

▪ scaricabile dal sito del Comune di Ivrea all’indirizzo: www.comune.ivrea.to.it

▪ reperibile in forma cartacea nell’atrio del Palazzo Comunale, Piazza Vittorio Emanuele, 1.

Per informazioni e’ possibile contattare i seguenti numeri telefonici:

0125 410313, 0125 410307, 0125 410328