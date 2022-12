In bici fino all'Allianz Stadium: nuova ciclabile da largo Grosseto fino a corso Ferrara

Una nuova pista ciclabile collegherà largo Grosseto con l'Allianz Stadium. Siamo a Torino nord, nel cuore di Borgo Vittoria: da tempo la Circoscrizione 5 chiede un collegamento ciclistico con l'area della Continassa. Questa mattina la giunta, su proposta dell'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, ha approvato il progetto per la realizzazione del tracciato, alla luce anche dell'arrivo di un milione e mezzo di euro nell'ambito del Programma Next Generation EU. Altra necessità è legata alla tempistiche assegnate dal PNRR, che impongono la fine dei lavori entro il 2026.

Il percorso

Attualmente sull’ultimo tratto di corso Ferrara, tra via Traves e via delle Primule, nel controviale esiste un troncone di ciclabile. Un tracciato che però necessita di importanti interventi di manutenzione e di essere collegato con le altre piste per le due ruote in fase di realizzazione o progettazione. Il percorso prende il via su largo Grosseto, il passaggio poi su tutto corso Grosseto e l'arrivo su corso Ferrara.