A Torino a Capodanno metro aperta sino alle 3 di notte: i bus in circolazione il 24 e 25 dicembre

I bus in circolazione a Torino oggi e domani. A Natale metro in funzione dalle 7 alle 21.30

Durante il periodo di feste il trasporto pubblico cittadino sarà sempre attivo. In particolare GTT potenzierà nella serata di Capodanno, in cui torna la festa nel centro di Torino, il servizio di Metropolitana sino alle 3 di notte e sarà attivo il servizio Night Buster. Anche i Servizi Turistici GTT, Ascensore della Mole Antonelliana e la Tranvia Sassi Superga, saranno aperti per tutto il periodo di festività. Gli orari del 24 e 25 dicembre

Nel dettaglio, per il 24 ed il 25 dicembre, gli orari saranno seguenti: il giorno di Natale la metropolitana sarà in servizio dalle 7 alle 21.30, con partenza dalle stazioni Fermi e Bengasi alle ore 21. Per quanto riguarda i bus e tram, il 24 dicembre il servizio sarà gestito come nelle giornate di sabato sino alle 20. Dopo tale orario saranno in servizio con percorso ed orario feriale le linee: 2–3–4–5–8–9–10 (gestione con bus sull’intero percorso) 11–13–13N–14–15–16cs–16cd–17–27–30–32-33–35–35N–36–CP1-42–43–45–46–49–51–55–56–58b–59–61–62–63b–67–68–69–72–74.

Le linee operative a Natale Saranno invece in servizio fino alle 20 (ultima partenza dai capilinea) le linee: 12–20–29–34–38–39–40–41–47–50–SE2–SM1–52–58–60–63–64–65–66–70–71–VE1–75–76–77. A Natale circoleranno dalle 7 alle 13.30 e dalle 14.15 alle 20.45, sui percorsi festivi, i bus e tram delle seguenti linee: 2–3–4–5 (con transito nel solo mattino dal Cimitero Parco in andata e ritorno) 8–9–10 (gestione con bus sull’intero percorso) 11–13 (gestione con bus sull’intero percorso) 14–15–16cs–16cd–17–19–27–30–32–33–35–36–41–42–43–45–46–49–50–55–56–58b–59–61–62–63b–67–68–69–70–71–72–74 (con transito nel solo mattino dal Cimitero Parco in andata e ritorno) 76–102 (solo mattino) SF2. Non saranno in servizio le seguenti linee: 6–19N–SM1–29–CP1–35N–36N–38–39–44–46N–47–48–SE1–54–60–63–64–65–VE1–73–75–ST1. A Capodanno metro operativa sino alle 3

A Capodanno, complice il grande concerto in piazza Castello, la metropolitana amplierà l'orario. La linea 1 sarà operativa dalle 7 fino alle 3.00 del mattino (ultime partenze dalle stazioni Fermi e Bengasi alle ore 2.30). Il 31 dicembre il servizio sarà normale come nelle giornate di sabato sino alle ore 20. Dopo tale orario circoleranno, con percorso ed orario feriale, le linee 2–3–4–5–8–9–10 (gestione con bus sull’intero percorso) 11–13–13N–14–15–16cs–16cd–17–27–30–32-33–35–35N–36–CP1-42–43–45–46–49–51–55–56–58b–59–61–62–63b–67–68–69–72–74. Saranno invece in servizio fino alle ore 20.00 (ultima partenza dai capilinea) le linee: 12–20–29–34–38–39–40–41–47–50–SE2–SM1–52–58–60–63–64–65–66–70–71–VE1–75–76–77.

Night Buster