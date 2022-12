Anarchici in corteo le vie dello shopping: “No al 41 bis”

Pomeriggio decisamente anomalo nelle vie del centro di Torino, dove una delle ultime giornate di shopping natalizio è stata contraddistinta dal corteo con cui gli anarchici torinesi hanno contestato il 41 bis.

“Ferma condanna a morte del 41 bis” hanno scritto nello striscione che ha aperto il corteo. Dopo due ore di presidio davanti alla Rinascente, dove gli anarchici hanno distribuito volantini, il corteo si è spostato verso piazza Castello.

“Lo Stato italiano ha condannato a morte l'anarchico Alfredo Cospito, che dal 20 Ottobre sta portando avanti uno sciopero della fame ad oltranza preferendo morire piuttosto che sottostare all'isolamento e alla deprivazione sensoriale del 41 bis, regime detentivo che gli viene applicato dallo scorso maggio”, scrivono gli anarchici.

Durante il corteo gli anarchici hanno acceso fumogeni. Su una gru di un cantiere in via Giolitti hanno invece appeso uno striscione per dire “no” al 41bis.

Il corteo si è poi spostato in via Garibaldi dove i manifestanti hanno urlato slogan tra lo stupore dei passanti, prima di sciogliersi spontaneamente senza tensioni.