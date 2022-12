University corridors for refugees, accolte a UniTo le studentesse rifugiate provenienti dallo Zambia

Si è svolto ieri mattina, giovedì 22 dicembre, presso il Complesso Aldo Moro, l’incontro di benvenuto per le studentesse rifugiate provenienti dallo Zambia, vincitrici delle borse di studio messe a disposizione dall’Università di Torino nell’ambito del progetto UNICORE - University Corridors for Refugees.

Per il biennio 2022/2024 le due studentesse, che si iscriveranno al corso di Laurea Magistrale in “Biotechnology for Neuroscience”, saranno beneficiarie di una borsa di studio in denaro e servizi, da parte di UniTo in collaborazione con le realtà associative del territorio (nello specifico Caritas e Diaconia Valdese).

Promosso dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), il Progetto UNICORE consente a studenti e studentesse rifugiati in Niger, Nigeria, Camerun, Malawi, Mozambico, Sudafrica, Zambia, Zimbawe di continuare il loro percorso accademico nelle università italiane.

Arrivate in Italia il 13 dicembre, le due studentesse facevano parte di un gruppo di 51 rifugiati che proseguiranno il loro percorso accademico in 33 atenei italiani grazie alla quarta edizione del progetto UNICORE.

Gli studenti, 13 donne e 38 uomini, sono stati selezionati dagli stessi atenei sulla base del merito accademico e della motivazione in seguito ad un bando pubblicato ad aprile 2022 e frequenteranno un programma di laurea magistrale della durata di due anni.

University Corridors for Refugees è coordinato da UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati e vede la partecipazione di più di 30 atenei che hanno reso disponibili oltre 140 borse di studio negli ultimi 4 anni. Grazie ai partner del progetto, tra cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Caritas Italiana, Diaconia Valdese, il Centro Astalli, Gandhi Charity e un’ampia rete di partner locali, gli studenti riceveranno il supporto necessario per completare gli studi e favorire la loro integrazione nella vita universitaria.

Quest'anno la partnership è stata ulteriormente arricchita dalla presenza di Fondazione Finanza Etica, che fornirà un prezioso supporto nell’agevolare il percorso di integrazione degli studenti in Italia aiutandoli nell’accesso ai conti correnti bancari, aperti presso le filiali di Banca Etica.

Questa è la prima partecipazione di UniTo al progetto UNICORE e si colloca in un quadro più ampio di iniziative dell’Ateneo torinese a supporto di studenti, studentesse, studiosi e studiose provenienti da paesi a rischio.