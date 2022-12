Al Regio arriva la nuova stagione dei "Concerti": otto appuntamenti con l'Orchestra e il Coro del Teatro con la Filarmonica TRT

È iniziata la vendita dei nuovi abbonamenti alla Stagione dei Concerti del Teatro Regio. Otto appuntamenti con l'Orchestra e il Coro del Regio, con la Filarmonica TRT e con grandi direttori internazionali. E per chi è abbonato alla Stagione d'Opera 2023 è possibile ottenere, solo in Biglietteria, una riduzione del 20% circa sull'acquisto dell'abbonamento. I Concerti andranno in scena dall'8 gennaio al 21 giugno 2023.

"Una nuova Stagione insieme", ha dichiarato Mathieu Jouvin, Sovrintendente del Teatro Regio. "Il Teatro deve essere anima pulsante della Città e vicino al mondo economico e questa esperienza insieme alla Filarmonica TRT ne è l’esempio calzante. L'apertura con la 'Messa da Requiem' di Giuseppe Verdi è molto prestigiosa e significativa, all'inizio di una programmazione che valorizza appieno le qualità dell’Orchestra e del Coro del Regio".