Manutenzione strade in pre collina: nuovo look per via Giardino e via Curtatone

Si sono conclusi in questi i giorni i lavori di rifacimento del manto stradale in alcune zone pre-collinari.

Gli interventi in particolare sono state sistemate le carreggiate in via Giardino, verso Borgo Crimea, e via Curtatone, nel quartiere Borgo Po, zona Gran Madre.

"Si tratta degli ultimi interventi sulla strade dell'anno per poi ripartire nel 2023 dai quartieri San Salvario, Nizza-Millefonti, Lingotto Filadelfia e Cavoretto" spiega il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano.

Si tratta di tratti stradali molto ammalorati, la cui riqualifica era già inserita nell'elenco dei lavori di manutenzione straordinaria a bilancio 2020/2021.

I lavori in programma nel 2023

Da marzo sul territorio della ex Circoscrizione 8 si partirà con interventi su: corso Gabetti, lato nord, controviale di corso Fiume, da corso Moncalieri a piazza Crimea, strada comunale di Val San Martino, da strada Pecetto a Pinin Pacot, via nuova da Cavoretto al parco Europa, corso Quintino Sella, angolo via Cardinal Maurizio, via Bricca.

Sulla ex circoscrizione 9, invece i lavori riguarderanno, via Nizza, da Piazza Carducci in corso Spezia, corso Unità d’Italia con risanamenti a tratti, via Ventimilgia da corso Maroncelli a via Sommaria, da via Bilieri a via Garessio, via Onorato Vigliani, da via Tommaso Melia a piazza Bengasi.