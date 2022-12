Carmagnola, bodyguard interviene per dividere ragazzi ubriachi ma viene accoltellato

Tragedia sfiorata questa notte a Carmagnola, dove un buttafuori di una discoteca è stato ferito da un oggetto tagliente mentre divideva un gruppo di ubriachi che litigava. E' accaduto questa notte alle 4.30, quando un addetto alla sicurezza dello STAY è intervenuto all'esterno del locale da ballo.

Giovani ubriachi

Qua c'era infatti un gruppo di giovani che stava discutendo animatamente, dopo aver passato una serata all'insegna dell'alcol. Uno degli ubriachi ha estratto un oggetto tagliente - al momento non si sa se un coltello o altro - e ha colpito il buttafuori, ferendolo di striscio ad un fianco.

Bodyguard all'ospedale

Fortunatamente il bodyguard ha riportato una ferita lieve ed è stato trasportato per accertamenti all'ospedale di Carmagnola in codice verde: l'uomo è in attesa di referto e dimissioni. Al momento sono in corso le indagini dei Carabinieri di Moncalieri, per identificare l'autore: secondo alcune testimonianze sarebbero di origine nordafricana.