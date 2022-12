Incendio distrugge appartamento a Rivoli

Il rogo in via San Rocco

Attimi di paura questa mattina a Rivoli, per un incendio divampato in un appartamento di via San Rocco. Le fiamme hanno distrutto l'alloggio e il tetto al civico 32: solo l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che si estendesse anche alle altre abitazioni. L'uomo che si trovava nella casa è stato per precauzione all'ospedale locale, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

La Polizia Locale ha chiuso l'accesso a via San Rocco per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Al momento non sono note le cause del rogo: sul posto anche i Carabinieri.