"This is Mix", uno spettacolo travolgente tra danza e teatro fisico

La giovane Compagnia di danza Mixit torna in scena con “This is Mix”, spettacolo ideato e diretto da Denise Zucca e liberamente ispirato alla celebre produzione cinematografica del 2017 “The Greatest Showman” di Michael Gracey.



La storia racconta di come un padre di famiglia dopo essere stato licenziato, decida di reinventarsi e di rischiare ogni cosa che possiede per regalare una vita agiata a sua moglie e alle sue due bambine. Riuscirà così a creare il “Barnum Circus”, un successo senza precedenti che attrae ogni giorno migliaia di spettatori in tutto il mondo. Ciononostante, l’uomo deciderà di consegnare le redini del circo, così da potersi dedicare maggiormente alla sua famiglia.



L’evento sarà con Dress Code 1820: lo spettatore con il travestimento più particolare, ispirato alla moda della prima metà dell’800 a tema “The Greatest Showman”, vincerà un premio.



This is Mix

Teatro della Concordia, corso Puccini, Venaria Reale (TO), giovedì 29 dicembre ore 21, www.teatrodellaconcordia.it