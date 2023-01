Cultura per crescere a piccoli passi: tutti gli appuntamenti di gennaio alla biblioteca civica Arduino di Moncalieri

Continuano, per le gioia di grandi e piccini, alla Biblioteca Civica “Arduino” di Moncalieri i “Martedì dei Ragazzi” e “I sabati di Nati per Leggere Piemonte” le attività dedicate ai piccoli, da zero a 6 anni: per leggere e imparare divertendosi, semi di cultura a piccoli passi.

“Riteniamo sia fondamentale promuovere il piacere di leggere e dell'esperienza culturale nei bambini e nelle bambine” ha dichiarato l’Assessora alla Cultura e alle Pari Opportunità Laura Pompeo “e da tanti anni le attività organizzate durante il Martedì dei Ragazzi raggiungono lo scopo attraverso la creatività e l’abitudine all’ascolto. Il grande investimento che stiamo facendo sull’infanzia e sulla promozione dell’agio si riflette nel nuovo progetto dello SBAM Sud Ovest: Early childhood care: crescere con Nati per leggere e altre storie. Mi piace pensare alla biblioteca come un luogo per la vita quotidiana, con pari opportunità per tutti: svago, informazione, cultura ma anche incontri, scambio di esperienze, una vera e propria esperienza di welfare culturale, per famiglie e bambini e bambine, cultura per crescere a piccoli passi”.

Calendario dal 3 gennaio al 28 marzo 2023

Martedì ingresso su prenotazione 0116401600/611

1 solo accompagnatore per ogni bambino

Sabato, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti

Martedì 3 gennaio ore 17,30 "Fantastiche storie di libri silenziosi" - Letture con Alessandra Biglietti - Cooperativa Culturalpe. Anfiteatro sala ragazzi (fino a 6 anni)

Scopriamo insieme i “silent book”, libri senza parole che raccontano grandi storie

Martedì 10 gennaio ore 17,30 "Storie di neve". Letture con Matteo Lesca e Sivlia Miotti. Divertiamoci insieme! Anfiteatro sala ragazzi (fino a 6 anni).

La neve è bianca, la neve è soffice, anche quest'anno i ragazzi del Servizio civile Universale leggeranno per voi. Vi presenteranno TANTE STORIE per vivere insieme fantastiche emozioni



Sabato 14 gennaio ore 10,30 “La fantastica lezione” Spettacolo con Antonio Argenio.

Letture burattini e tanto divertimento

Sala conferenze (fino a 6 anni)

Martedì 17 gennaio ore 17,30 "Libri per caso...non a caso". Letture con Alessandra Biglietti - Cooperativa Culturalpe, Anfiteatro sala ragazzi (fino a 6 anni).

A volte i libri si scelgono quasi per caso, per un'immagine che ci cattura sulla copertina o una parola che risuona nel titolo. In questo incontro saranno i bambini a lasciarsi guidare dall'istinto nel scegliere ognuno un libro da leggere insieme

Martedì 24 gennaio ore 17,30 "L'inverno nelle storie" Letture con Alessandra Biglietti - Cooperativa Culturalpe, Anfiteatro sala ragazzi (fino a 6 anni).

L'inverno è freddo, bianco, sonnacchioso...ma anche ricco di giri i slitta, battaglie a palle di neve e cioccolata calda... che ritroveremo nelle storie di questo incontro

Martedì 31 gennaio ore 17,30 "Letture, letture e risate a crepapelle" Letture con Matteo Lesca e Sivlia Miotti. Anfiteatro sala ragazzi (fino a 6 anni).

Anche quest'anno i ragazzi del Servizio civile Universale leggeranno per voi. Vi presenteranno ...Tante storie per divertirvi insieme.

Sabato 4 febbraio ore 10,30 Latenerastoriadiuncoccodrillin<wbr></wbr>o Spettacolo con Nonna Rufa.

Sala conferenze (fino a 6 anni)

La storia inizia sulla riva del fiume, quando mamma coccodrillo mette al mondo i suoi piccoli e si accorge che il terzo non è come gli altri. Cornelio infatti, a differenza di tutti gli altri coccodrilli del fiume, non striscia con la pancia sulla sabbia ma sta eretto e cammina sulle due zampe posteriori, e riesce a vedere cose che gli altri coccodrilli non possono vedere.

Cornelio è entusiasta e vorrebbe condividere con i suoi coetanei tutte le cose meravigliose che vede. I suoi compagni però, un po’ per invidia e un po’ per cattiveria, lo sbeffeggiano e non mostrano alcun interesse per le sue straordinarie doti e per le sue vedute dall’alto. Cornelio decide allora di andarsene e la vita gli offrirà l’opportunità di esperienze straordinarie che anche i suoi compagni, alla fine, apprezzeranno. Una storia tenera e gentile sul delicato tema della diversità e dell’esclusione sociale affrontata con la sensibilità e la maestria di Leo Lionni, uno degli scrittori per bambini più geniali e amati dal pubblico.

Martedì 7 febbraio ore 17,30 “STORIE BRIVIDOSE PER GUARDARE SOTTO AL LETTO SENZA PAURA!”

Storie di paura e di coraggio per rabbrividire (e ridere!) insieme. Lettura animata con Eva Gomiero

Anfiteatro sala ragazzi (fino a 6 anni).

A grande richiesta torna Eva Gomiero, Letture animate e tanto divertimento.

Martedì 14 febbraio ore 17,30 "Storie innamorate" Letture con Alessandra Biglietti - Cooperativa Culturalpe, Anfiteatro sala ragazzi (fino a 6 anni).

San Valentino è la festa degli innamorati, l'amore è nell'aria... ma anche nelle storie che leggeremo insieme

Martedì 21 febbraio ore 17,30 "Zuppa di libri" Letture con Matteo Lesca e Sivlia Miotti. Anfiteatro sala ragazzi (fino a 6 anni).

Anche quest'anno i ragazzi del Servizio civile Universale leggeranno per voi. Vi presenteranno ...tante storie degli amici libri.

Martedì 28 febbraio ore 17,30 "Di stelle, pianeti e astronauti" Letture con Alessandra Biglietti - Cooperativa Culturalpe, Anfiteatro sala ragazzi (fino a 6 anni).

Un viaggio tra i libri e tra le stelle, alla scoperta di nuovi mondi, simpatici alieni e viaggi spaziali

Martedì 7 marzo ore 17,30 ”UNA VALIGIA DI STORIE LONTANE E VICINE”

Racconti di mare, deserto e città, per conoscere e riconoscere noi e gli altri. Lettura animata con Eva Gomiero

Anfiteatro sala ragazzi (fino a 6 anni).

A grande richiesta torna Eva Gomiero, letture animate e tanto divertimento.

Martedì 14 marzo ore 17,30 "Leggiamo insieme?" Letture con Matteo Lesca e Sivlia Miotti. Anfiteatro sala ragazzi (fino a 6 anni).

Anche quest'anno i ragazzi del Servizio civile Universale leggeranno per voi. Vi presenteranno ...Storie per tutti i gusti.

Martedì 21 marzo ore 17,30 "Grandi storie... di piccoli insetti" Letture con Alessandra Biglietti - Cooperativa Culturalpe, Anfiteatro sala ragazzi (fino a 6 anni).

Api laboriose, farfalle colorate e formiche indaffarate, questi sono solo alcuni degli insetti che incontreremo nelle nostre storie ispirate alla primavera

Martedì 28 marzo ore 17,30 "Grandi avventure e piccole disavventure di bimbi grandi e piccoli" Letture con Alessandra Biglietti - Cooperativa Culturalpe,

Anfiteatro sala ragazzi (fino a 6 anni).

Leggiamo insieme storie di piccoli bimbi coraggiosi che vivono grandi avventure, combinano qualche pasticcio e ci fanno divertire tantissimo.