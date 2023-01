Un 2023 in ripartenza: ecco tutti i piani e i progetti per le associazioni di Settimo Torinese nel segno della legalità [FOTO]

Un 2023 da affrontare con slancio, scandito da piani, obiettivi e progetti: ecco come è iniziato l'anno nuovo per il mondo delle associazioni di Settimo Torinese, che per fare il punto della situazione si è dato appuntamento nelle scorse ore presso la sala del Consiglio Comunale cittadina.



Parola d'ordine: legalità. E' stato questo infatti il tema portante dell'incontro, nell'ottica dell'appuntamento ufficiale che si terrà il prossimo 14 gennaio e che rientra nell'ambito del progetto avviato ormai da tempo di "Professione legalità".

"Si tratta di una tematica - è stato detto durante l'incontro - che va declinata giorno per giorno e vogliamo che tutte le realtà del territorio vengano a conoscenza di quello che succede e che fanno anche le altre associazioni settimesi".