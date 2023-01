Partito il "restyling" di parco di Vittorio: la fine dei lavori a novembre 2023

Il parco di Vittorio necessita da anni di un cambio di look. Gli interventi, più volte richiesti anche dalla Circoscrizione 8, sono iniziati il 12 dicembre e finiranno a novembre 2023.

Gli interventi

Sarà rifatta l'area giochi e sarà valorizzato il rotelliere con decorazione e giochi a pavimento, si interverrò inoltre sulle installazioni “Anno del fanciullo”. Un'intera area sarà depavimentata. Sarà creato uno spazio aggregativo giovanile con tavoli, panche e ping pong. Saranno inserite attrezzature per il parkour e attrezzature fitness, oltre ad attrezzature senior per attività fisica della terza età. Sarà inoltre riprogettato il laghetto con inserimento di giochi d’acqua.

Si tratta di lavori resi possibili grazie a 390mila euro dei fondi REACT EU.

La questione dei bagni

Resta aperta la questione dei bagni di viale Monti. Realizzati con 50 mila euro dell'assessorato all'ambiente, in seguito a una petizione dei cittadini, fino al 2018 erano stati dati in gestione al titolare del chiosco del parco, il quale aveva deciso di rinunciarvi in seguito alle vandalizzazioni e la rottura di impianti idrici ed elettrici.

Il servizio verde pubblico era poi intervenuto più volte per togliere le otturazioni e sostituire le vaschette di accumulo nonché le serrature di accesso, ma poi i bagni erano stati chiusi perché appunto necessitavano di un ripristino totale.

Nonostante le richieste avanzata quest'estate dalla Circoscrizione 8, l'assessore Tresso aveva già annunciato la possibilità di riparare i due bagni per via dei costi troppo elevati.

"Speriamo - commenta il presidente Massimiliano Miano - che nel nuovo bilancio, l'assessorato preveda lo stanziamento di risorse per ripristinarli, perché quei bagni devono essere aperti alla cittadinanza".