Il Lions Club di Venaria dona un defibrillatore alla sezione locale dell'Unitre

Sabato 14 gennaio alle ore 10.30, presso la sede di Via Nazario Sauro 18 a Venaria, si terrà l’inaugurazione del defibrillatore che il Gruppo Leo del Lions Club di Venaria Reale ha donato all'Unitre e che sarà installato nella rinnovata sede dell'associazione.

"E' con sommo piacere che abbiamo accolto la notizia che il gruppo Leo del Lions Club di Venaria Reale, il gruppo dei giovani, ha individuato come destinataria della sua azione di solidarietà sociale per il 2022 la nostra associazione attraverso il dono di un defibrillatore – dichiara il presidente dell’Unitre Venaria, Giuseppe Lumetta - Sabato mattina sarà per noi occasione per un ringraziamento pubblico nei confronti del Lions Club, ma anche verso la Sezione della Croce Verde di Venaria Reale che si è dichiarata disponibile ad organizzare un corso di formazione per alcuni nostri volontari all’uso corretto del dispositivo. Pienamente riconoscenti verso la loro disponibilità a sostenere iniziative volte ad innalzare il livello di sicurezza della nostra sede".

Il sindaco di Venaria Reale, Fabio Giulivi, afferma: "Il defibrillatore rappresenta uno strumento salvavita fondamentale e questa nuova installazione va ad aggiungersi alla rete dei circa 30 già presenti in Città, che fa di Venaria un Comune sempre più cardioprotetto. A fronte di un arresto cardiaco è di estrema importanza intervenire in tempi brevissimi, nell’arco dei primi 3 minuti, cosa fondamentale per salvare la persona interessata, consentendo ai soccorsi medici di arrivare. Non possiamo che ringraziare il gruppo Leo del Lions Club di Venaria Reale per questo importante regalo non solo fatto ad Unitre Venaria Reale, ma direi a tutti i venariesi".