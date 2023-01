Moncalieri cambia luce, oltre 6000 nuovi lampioni a led per una città più smart ed efficiente

Moncalieri cambia luce, nuovi lampioni a led per una città più smart ed efficiente

Risparmio energetico, un’illuminazione pubblica sempre più efficiente e più sicurezza per i cittadini. Questi i punti del contratto Consip Servizio Luce 4, affidato mediante adesione alla Convenzione CONSIP SPA centrale di committenza nazionale e pensato per il Comune di Moncalieri, che garantirà l’affidamento della gestione dell’illuminazione pubblica a Enel X Global Retail. Accordo per nove anni Il progetto, della durata di 9 anni, è stato presentato alla presenza del Sindaco Paolo Montagna, di Angelo Ferrero, Assessore ai Lavori Pubblici e per Enel X di Antonino Toro, Head of Business to Government Italy, Antonio Bonetto e Fabio Checchi.

Tutte le luci a led

Nel dettaglio, l’intervento prevede la sostituzione di circa 6000 apparecchi illuminanti e il ricablaggio di 327 apparecchi, aggiornando tutto il parco illuminante a tecnologia LED.

Nell’ambito delle attività di riqualifica impiantistica verranno installati anche 263 nuovi quadri telecontrollati, grazie ai quali si potrà avere la misurazione in tempo reale e diretta delle grandezze elettriche dell’impianto di Moncalieri, l’accensione e lo spegnimento (coadiuvati dall’orologio astronomico), il monitoraggio e il comando del quadro da remoto, per intervenire più rapidamente in caso di guasto. Inoltre, la sostituzione di 116 lanterne semaforiche con tecnologia a led garantirà una maggiore sicurezza sulle strade. Montagna: "Risparmio e tutela dell'ambiente"

“Nei prossimi mesi tutta Moncalieri sarà illuminata a led, coniugando il risparmio energetico e la salvaguardia del nostro ambiente con un’illuminazione migliore in città. Continuiamo così ad investire sulla protezione delle persone e sulla cura dei nostri luoghi: è questo il valore più importante dell’accordo siglato con Enel X” ha commentato il Sindaco Montagna. Ferrero: "Confermate le luci artistiche"

“La partnership tra Comune ed Enel X ha come obiettivo, oltre all'efficientamento energetico, anche la possibilità di estendere l'illuminazione pubblica e semaforica sul territorio, la messa a norma di tutti i pali e la sostituzione di tutti i quadri elettrici, in modo tale da abbattere i guasti e i problemi che ci sono su un territorio vasto e diversificato come Moncalieri. Inoltre, continuerà il progetto di illuminazione artistica sul nostro territorio, molto apprezzato durante le festività natalizie” ha concluso l'assessore Ferrero.