Museo Accorsi Ometto: la mostra "Da Spanzotti a Defendente Ferrari" prorogata fino al 26 febbraio

Visto il grande successo di pubblico (oltre 23.000 visitatori dall’apertura) la mostra "Da Spanzotti a Defendente Ferrari nelle collezioni piemontesi" al Museo Accorsi Ometto sarà prorogata fino al 26 febbraio 2023.

Pochi giorni ancora, invece, fino al 22 gennaio, per vedere il San Giovanni Battista di Defendente Ferrari, acquistato recentemente dal gallerista torinese d’arte contemporanea Gian Enzo Sperone. L’opera è temporaneamente esposta in mostra, con l’intento di ricomporre parte del monumentale polittico, realizzato da Defendente Ferrari tra il 1525 e il 1535 e nel tempo smembrato in diversi pannelli. Dopo il 22 gennaio il pannello tornerà a far parte della collezione privata di Sperone.