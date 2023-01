Nichelino, ladri di (gomme di) auto di nuovo in azione

L'inizio di questo 2023 a Nichelino continua ad essere segnato da atti di inciviltà e problemi: dagli addobbi di Natale vandalizzati a Capodanno alle razzie di oggetti dalle tombe del cimitero per arrivare al ritorno di furti di gomme di auto.

Fenomeno non nuovo in cintura sud

Il fenomeno, non nuovo in cintura sud, aveva avuto il suo picco durante lo scorso inverno, ma c'è chi ha pensato bene di far 'tornare in auge' questa moda poco piacevole. La scorsa notte il proprietario di una vettura se la è ritrovata senza gli pneumatici nella zona di via Mascagni e sono emersi altri episodi di tentata razzia, con la segnalazione di alcuni passanti che ha evitato il peggio.

Dietro a tutto una banda di professionisti?

Dal momento che i responsabili finora non sono mai stati beccati, non è difficile pensare che dietro a tutto ci possano essere 'professionisti del furto', che cercano gomme e pezzi di ricambio per rivenderli poi al mercato nero. Di qui la richiesta di molti cittadini di procedere con l'installazione di telecamere per provare a scoraggiarli e renderne più semplice l'identificazione da parte delle forze dell'ordine.