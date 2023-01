Guida alla scelta della biancheria per la casa online

La biancheria per la casa ha ancora oggi una grande rilevanza per la maggior parte degli italiani, che preferiscono spendere qualcosa in più ed acquistare tessili di pregio piuttosto che puntare sul risparmio rinunciando di conseguenza alla qualità. Fortunatamente, al giorno d’oggi è possibile trovare biancheria per la casa online anche dei migliori marchi, come Quagliotti che continua ad essere un vero e proprio punto di riferimento da questo punto di vista. Tale brand ha scelto infatti di puntare sulla qualità del made in Italy ed offre ancora oggi biancheria per la casa di altissimo livello, perfetta per chi è in cerca di esclusività e lusso.

Quali sono però i dettagli che fanno la vera differenza quando si tratta di spugne da bagno, tovaglie, completi letto e via dicendo? Scopriamoli insieme.

Il tessuto: un dettaglio fondamentale

Un elemento che possiamo considerare veramente fondamentale quando si tratta di biancheria per la casa è il tessuto. Questo infatti influisce non solo sulla resa estetica ma anche sulle sensazioni al tatto, che non si possono certo sottovalutare. Naturalmente, i tessuti indicati per la biancheria da casa di lusso variano a seconda della sua tipologia. Se parliamo ad esempio di asciugamani da bagno, i materiali più pregiati sono la spugna di cotone ed il lino che hanno una perfetta resa estetica ma si rivelano nel contempo anche funzionali.

Per quanto riguarda invece la biancheria da letto, tra i tessuti più pregiati troviamo il cotone ritorto, la seta, il lino ed il raso che regalano delle sensazioni tattili decisamente piacevoli ma offrono anche un’ottima resa dal punto di vista prettamente estetico. Scegliendo biancheria per la casa di lusso ed acquistandola presso un brand come Quagliotti è comunque impossibile sbagliare, perché i marchi più attenti alla qualità non propongono di certo tessuti di bassa lega.

Il design: un fattore che fa la differenza

Se il tessuto è senza dubbio fondamentale quando si tratta di scegliere la biancheria per la casa, lo stesso si può dire del design e dell’estetica. Dobbiamo infatti ricordare che al giorno d’oggi i tessili possono essere considerati dei veri e propri complementi d’arredo, che dunque sono in grado di incidere in modo significativo sulla resa dei vari ambienti. È per questo motivo che il colore e la lavorazione dei completi per il letto piuttosto che delle spugne da bagno fanno la differenza e non possono passare in secondo piano.

Per ottenere un effetto elegante ed esclusivo, la regola generale è quella di scegliere biancheria per la casa che abbia tonalità neutre o comunque delicate. Meglio evitare colori eccessivamente accesi, perché per quanto allegri non risultano sempre in sintonia con arredi moderni o contemporanei.

La firma della biancheria per la casa

Un ultimo fattore che fa una grande differenza quando si sceglie la biancheria per la casa è la firma, ossia il brand. Come abbiamo accennato, Quagliotti si distingue nel panorama nazionale ed internazionale per l’attenzione al dettaglio e alla qualità dei tessuti, che si riconosce da lontano e rimane nel tempo.