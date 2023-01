Teatro Regio, "Il barbiere di Siviglia" in anteprima per i giovani under30 a prezzo ridotto

E' iniziata la vendita dei biglietti per l’Anteprima Giovani del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, riservata agli under 30 , in scena sabato 21 gennaio alle ore 20. I biglietti sono in vendita a 10 euro on line e alla Biglietteria, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Chi non ha ancora compiuto trent’anni può vivere un’esperienza unica e, dopo l’opera, lasciarsi emozionare dagli Eugenio in Via Di Gioia, ospiti speciali del primo appuntamento con Contrasti, progetto realizzato da Teatro Regio e The Goodness Factory in collaborazione con OFF TOPIC.

"Sarà come tuffarsi in un’esperienza piena e totalmente nuova. Da condividere con gli amici, per imparare a conoscere il Teatro della Città, un teatro dove ri-trovarsi, condividere pause di riflessione e di svago, confronti e ascolti".