Vandali ancora in azione a Nichelino, rovinati gli sgabelli in piazza Aldo Moro

A Nichelino prosegue l'inizio dell'anno nel segno degli episodi di inciviltà e vandalizzazione. Dopo gli addobbi natalizi rovinati, i furti dalle tombe del cimitero e altri episodi poco edificanti, stavolta ad essere stati presi di mira sono stati gli sgabelli dei tavolini posti in piazza Aldo Moro.

Sgabelli divelti o rovinati

Alcuni sono stati divelti, altri rovinati da persone che non avevano niente di meglio da fare che rovinare la cosa pubblica, con costi di risistemazione che finiranno di portare via denaro al bilancio del Comune, togliendo risorse destinate ad altri progetti.

Per ragioni di sicurezza gli sgabelli rovinati sono stati circondati con il nastro bianco e rosso, per evitare che qualcuno magari poco attento potesse provare a sedersi ugualmente e adesso si attende l'opera di ripristino. Intanto, mentre le forze dell'ordine indagano, le telecamere di zona potrebbero fornire dettagli e immagini utili per risalire agli autori di questo ennesimo atto di inciviltà a Nichelino.

Le telecamere di zona

La speranza è proprio legata al fatto che l'installazione di nuove telecamere e il servizio di vigilanza rafforzato da parte della Polizia locale possano produrre quei risultati che servono per stanare questi 'furbetti della vandalizzazione', ripristinando una maggiore sicurezza in città.