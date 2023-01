Teatro: "Novelle orientali", Serra Yılmaz legge Marguerite Yourcenar

Sono storie preziose quelle comparse per la prima volta nel 1938, mescolate a racconti e memorie di viaggio. L’autrice è Marguerite Yourcenar, che dal suo grande amore per l’Oriente ha dato vita a Novelle orientali. La traduzione italiana è della poetessa Maria Luisa Spaziani.

Quei racconti sono diventati un’opera teatrale, uno spettacolo prodotto da Bam Teatro che sta girando l’Italia grazie all’interpretazione di Serra Yılmaz. L’attrice, già interprete prediletta di Ferzan Özpetek, sarà in scena dal 19 al 21 gennaio al Teatro Bellarte, per la stagione di Fertili Terreni Teatro. La stagione teatrale prosegue quindi con Novelle orientali, che arriva a Torino in prima regionale.

Così si compone un viaggio affascinante ed esotico, in cui è il destino a prendersi gioco degli uomini e a guidare i loro passi, dove si ricorda che la via verso la libertà si esprime sovente attraverso il sogno totalizzante dell’arte. Quello raccontato da Yourcenar è un Oriente largamente inteso. Si va infatti dai Balcani al Giappone, includendo anche l’amatissima Grecia (per la scrittrice fu la sua terra d’elezione), per spingersi fino all’India. La scrittura regala un’aura da favola alle narrazioni proposte, che brillano di una luce senza tempo e ben si addicono a una lettrice d’eccezione, cosmopolita e appassionata come Serra Yılmaz.

Informazioni: Teatro Bellarte, via Bellardi 116, 19-20 gennaio, ore 21, 21 gennaio ore 19, info: www.fertiliterreniteatro.com